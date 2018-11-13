Россия установила рекорд по добыче нефти

В октябре её объём увеличился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

У России появился новый рекорд по уровню добычи нефти, сообщается в ноябрьском докладе ОПЕК.

— Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой, — рассказали в организации.

ОПЕК прогнозирует, что добыча жидких углеводородов в России в этом году составит 11,24 миллиона баррелей в сутки, хотя изначально её прогноз был 11,19 миллиона.

Напомним, сегодня цена на нефть Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 9 апреля.