"У самого батарея горячая". Порошенко предложили лавры "замораживателя Украины"

Читайте также

"У самого батарея горячая". Порошенко предложили лавры "замораживателя Украины"

14

Фото: © РИА Новости

Политолог призывает лидера Незалежной надавить на "Нафтогаз", иначе недалеко до газового Майдана.

Экономика Незалежной доведена до такого положения, что без траншей МВФ страна не может покрыть новые кредиты, из-за чего "Нафтогаз" сорвал отопительный сезон. Об этом Лайфу рассказал политолог и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Это и есть выполнение требований МВФ. Лавры замораживателей Украины должны поделить Порошенко вместе с МВФ, — сказал Жарихин.

По его словам, газ начали отключать из-за задолженностей, которые накопились после резкого повышения цен на газ. Он добавил, что сложившаяся ситуация может привести к серьёзной дестабилизации в стране.

— Как всегда, оказалось крайним население, я думаю, что у самого Порошенко батарея горячая, — сказал Жарихин.

Политолог подчеркнул, что Порошенко следует "надавить" на "Нафтогаз", чтобы компания закрывала глаза на задолженности жилищно-коммунальных служб, иначе ситуация может дойти до народных выступлений.

Как ранее рассказывал Лайф, "Нафтогаз" отключил газ котельным Кривого Рога из-за долгов, поэтому 300 тысяч жителей Кривого Рога из 630 тысяч остались без отопления. Жители города самовольно запустили котельные и начали отопительный сезон.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×