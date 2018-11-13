Медведев предупредил, что Россия может отказаться от участия в Давосском форуме

Россия может на государственном уровне отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Это случится, если организаторы форума введут ограничения для российских бизнесменов.
— Если вот эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придётся принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме, — сказал премьер.
Он добавил, что "тогда туда никто не поедет" от России.
Ранее издание Financial Times сообщило, что российских миллиардеров Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина не стали приглашать на форум в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января.
В Кремле заявили, что тем самым организаторы форума "рубят основы" этой мировой площадки для обсуждения экономических тем.
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