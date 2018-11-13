СМИ обвинили Boeing в сокрытии информации о риске пике у новых лайнеров

На самолётах 737 MAX 8 и MAX 9 есть функция, которая направлена предотвращать опасное задирание носа.

Компания Boeing не предупредила авиакомпании о рисках, которые возникают при работе с новой системой контроля полётов на лайнерах 737 MAX 8 и MAX 9, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Федеральном управлении гражданской авиации США и экспертов, принимающих участие в расследовании крушения воздушного судна Lion Air в Индонезии.

Отмечается, что на данных самолётах есть функция, которая предотвращает опасное задирание носа. При внештатной ситуации система может сильно опустить его, и тогда пилоты даже в ручном режиме не справятся с выравниванием лайнера. В результате борт может сорваться в пике.

Опрошенные изданием пилоты рассказали, что компания не сообщала о наличии этой функции. Эксперты, расследующие крушение в Индонезии, также добавили, что данные об этих особенностях отсутствуют в учебных материалах по управлению. Собеседник издания в Федеральном управлении гражданской авиации США заметил, что компания Boeing не говорила об этой функции в переговорах с регулятором и представителями рынка.

Ранее СМИ сообщили, что Boeing уже после крушения рассказала о проблемах с датчиками, предупредив компании по всему миру.

Самолёт Boeing 737 MАХ 8 компании Lion Air разбился 29 октября у побережья острова Ява в Индонезии через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту были 189 человек, все они погибли.