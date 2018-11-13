S&P оценило влияние возможных новых санкций США на рейтинг России

Согласно прогнозу агентства, наиболее жёсткие меры могут коснуться госбанков и покупки нового суверенного долга.

Возможные новые санкции США против РФ будут достаточно избирательными и коснутся отдельных граждан и компаний, но обойдут стороной системно значимые банки. Этот прогноз сделало международное рейтинговое агентство S&P.

— Шоки от таких санкций Россия вполне способна абсорбировать без негативного влияния на рейтинг, — рассказал на пресс-конференции директор S&P Карен Варапетов.

По оценке аналитиков, наиболее жёсткие меры могут коснуться госбанков и ограничений на покупку нового суверенного долга. Эффект от данных мер на российскую макроэкономику может оказаться достаточно сильным, полагают в рейтинговом агентстве. Согласно прогнозу S&P, санкции скажутся негативно не только на экономике РФ, но и на международных инвесторах, вложившихся в российские финансовые активы.

Варапетов напомнил, что следующий комитет S&P по суверенному рейтингу РФ должен состояться в январе 2019 года. При этом агентство сохраняет прогноз по росту ВВП России на 2018 год на уровне 1,8%, в 2019 динамика экономического роста замедлится до 1,7%.