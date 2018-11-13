Жаловался на духоту. Малобродскому стало плохо во время допроса в суде

Допрос был продолжен, так как бывший генеральный директор "Гоголь-центра" не просил вызвать ему скорую.

Бывший гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский пожаловался на плохое самочувствие во время допроса в Мещанском суде столицы. Фигурант дела "Седьмой студии" постоянно говорил о том, как жарко и душно в зале заседаний.

— Я плохо себя чувствую, не могли бы мы перенести заседание, — сказал Малобродский, добавив, что очень устал, ведь допрос идёт с самого утра.

Ему разрешили сесть во время дачи показаний, но допрос продолжили. Это объяснили тем, что Малобродский не просил вызвать ему скорую помощь.

Малобродский является фигурантом дела о хищении средств из государственного бюджета. По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников получил от Минкультуры РФ 214 млн на проект "Платформа". Для его реализации он создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлёк Малобродского, Итина, Нину Масляеву и других знакомых.