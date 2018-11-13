Может ещё тысячи раз отжаться. Кадыров поддержал малыша, чей рекорд не признали

Глава республики считает, что юный спортсмен уже получил признание — среди своих сверстников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал историю с 5-летним жителем республики, который сумел отжаться более 4 тысяч раз за 2 часа, но его рекорд не признали.

— Рахиму Кураеву из Чечни всего пять лет. Но его имя звучит во всём мире. Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. Он отжался 4105 раз, потратив на это 2 часа 25 минут, — напомнил Кадыров в своём телеграм-канале.

Глава республики отметил, что, даже если рекорд не засчитают для Книги рекордов России, достижения юного спортсмена уже признали ровесники мальчика.

— Главный рекорд Рахима засчитали миллионы мальчишек во всём мире, которые благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира — ровесника, — рассказал глава республики, поздравив мальчика "с первым прекрасным достижением в юной жизни".

Также Кадыров выразил уверенность в силах и энергии мальчика и в том, что он сможет повторить свой рекорд, "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать".