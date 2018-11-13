"А чего не через сто лет?" Сын Талькова удивился расследованию убийства отца

Тальков-младший предположил, что в 1991 году "всё провернули спецслужбы" Советского Союза, и посоветовал смотреть на случившееся "более философски".

Игорь Тальков — младший, сын певца Игоря Талькова, прокомментировал Лайфу сообщение о том, что дело об убийстве его отца возобновлено через 27 лет после самого преступления. Он признался, что знает "столько же, сколько и все", и предположил, что "помусолить хотят тему".

— А почему не через сто лет они решили возобновить? — спросил Игорь Тальков — младший.

— Мне кажется, надо глубже смотреть, более философски. Почему поэтов убивают? Почему отца именно тогда ликвидировали? — ответил он на вопрос о возможных причинах убийства.

Тальков-младший предположил, что в 1991 году "всё провернули спецслужбы" Советского Союза.

Напомним, сегодня стало известно, что Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Им занялось управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года незадолго до выхода на сцену в коридоре возле собственной гримёрки. Это случилось во время потасовки охранников Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана с ранее судимым охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым.