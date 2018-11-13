Не замерзай-ка! В Сибири сотрудники ГИБДД спасли котёнка от холодной смерти

Правоохранители рассказали, что четвероногий прижался к выхлопной трубе патрульной машины и пищал.

На трассе Красноярск — Железногорск сотрудники ГИБДД достали из-под машины замёрзшего кота и отвезли его в отделение. Видео спасения усатого опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Полицейские рассказали, что кот прижался к выхлопной трубе патрульной машины и пищал. Тогда его посадили на заднее сидение и отвезли в тепло. Четвероногому уже нашли хозяев.

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