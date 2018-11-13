Платят по доллару в час. К ликвидации пожаров в Калифорнии привлекли заключённых

Однако к спасательной операции не допустили тех зэков, которые сидят за поджоги и сексуальное насилие.

В Калифорнии привлекли около 200 заключённых к ликвидации самого разрушительного пожара в истории штата, жертвами которого уже стали более 40 человек, сообщает Fox News.

В тушении огня участвуют зэки, "которые способны работать в команде и не склонны к насилию". Приговоренных к сроку за поджог и преступления сексуального характера к операции не допустили. Добавим, что заключенным даже выплачивают гонорары в виде целого доллара за час.

Практика труда заключённых за символическую оплату широко используется в тюрьмах США. Сторонники применения низкооплачиваемого труда узников считают, что это даёт возможность сохранить бюджету Калифорнии около 100 миллионов долларов в год. Тем не менее некоторые правозащитники считают это недопустимым ввиду опасного характера такой деятельности и низкого уровня оплаты.

Пожары в Калифорнии уже привели к гибели 44 человек. Подавляющее число смертей зарегистрировано в округе Бьютт на севере штата. В связи с этим в ряде его округов действуют режимы ЧС.