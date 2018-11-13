Собор УПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем

По мнению представителей канонической церкви, решение о снятии анафемы с глав двух неканонических структур — "следствие искажённого толкования православных канонов".

Собор епископов канонической Украинской православной церкви на заседании, прошедшем сегодня, 13 ноября, в Киеве, признал недействительными решения Константинопольского патриархата по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения со Вселенским патриархатом. Соответствующее постановление обнародовано пресс-службой УПЦ.

— Собор епископов УПЦ считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года по украинскому церковному вопросу являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы. В частности, решение об установлении юрисдикции Константинополя на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории, — говорится в постановлении.

При этом отмечается, что решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине — "следствие искажённого толкования православных канонов".

— Приняв такие антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинополь, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола, — говорится в документе. На основании этого в Украинской православной церкви приняли решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В УПЦ также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине. По мнению Собора епископов, процесс предоставления т.н. томоса об автокефалии является искусственным и навязанным извне, он не отражает внутренней церковной необходимости и не несёт реального церковного единства, а только усугубит разделение и усилит конфликты среди украинского народа.

— При таких условиях присоединение епископата, духовенства и мирян УПЦ к этим процессам считаем невозможным, — подчёркивается в постановлении.

Собор выступил и против смены названия церкви, отметив "недопустимость вмешательства Константинополя в церковный вопрос на Украине при помощи государства и раскольников".

Епископы УПЦ по итогам заседания призвали Константинопольский патриархат к диалогу с Украинской православной церковью при участии всех поместных православных церквей "по кризисной ситуации, сложившейся в украинской церковной жизни в результате незаконного вмешательства Константинополя". В постановлении также говорится, что "УПЦ является самоуправляемой, наделённой всеми правами независимости и самостоятельности, нужными на сегодняшний день для плодотворного служения Богу и народу Украины".