Судебные приставы разыскивают в Москве Земфиру из-за долгов

Российскую певицу Земфиру, обладательницу квартиры в центре Москвы, разыскивают судебные приставы. Как следует из данных базы ФСПП, Хамовнический районный суд 29 октября этого года обязал её выплатить 11 тысяч рублей.

Отмечается, что это "штраф как вид наказания по делам об административном правонарушении".

Комментариев от певицы пока не поступало. По данным СМИ, штрафы могут быть результатом долгов по коммунальным платежам.

Ранее Земфира сообщала о решении выпустить альбом после длительной паузы.