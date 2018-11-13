Греф сравнил с изобретением велосипеда идею передачи "спящих" вкладов в бюджет

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф заявил, что не видит необходимости изобретать новый механизм использования невостребованных ("спящих") вкладов. Так он прокомментировал предложение по их передаче в бюджет.
— Существуют действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Всё это регулируется Гражданским кодексом. Я просто боюсь, что как бы не изобретался велосипед. Есть понятие бесхозяйного имущества, определённое количество лет оно должно быть без хозяев, в законе определён дальнейший его трек... я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было и есть, — отметил Греф.
Президент банка подчеркнул, что, может быть, он не полностью понимает контекст данной инициативы.
Ранее стало известно, что в Госдуме РФ рассматривают предложения передавать из банков в российский бюджет невостребованные вклады, а также средства номинальных держателей ценных бумаг и тех участников АО, которые себя никак не проявляют.
В настоящий момент понятие бесхозяйных вещей прописано в 225-й статье Гражданского кодекса РФ. Так, бесхозной считается вещь без собственника или когда собственник неизвестен.
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