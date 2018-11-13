Греф сравнил с изобретением велосипеда идею передачи "спящих" вкладов в бюджет

Глава Сбербанка напомнил, что в российском законодательстве есть понятие бесхозяйного имущества.

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф заявил, что не видит необходимости изобретать новый механизм использования невостребованных ("спящих") вкладов. Так он прокомментировал предложение по их передаче в бюджет.

— Существуют действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Всё это регулируется Гражданским кодексом. Я просто боюсь, что как бы не изобретался велосипед. Есть понятие бесхозяйного имущества, определённое количество лет оно должно быть без хозяев, в законе определён дальнейший его трек... я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было и есть, — отметил Греф.

Президент банка подчеркнул, что, может быть, он не полностью понимает контекст данной инициативы.

Ранее стало известно, что в Госдуме РФ рассматривают предложения передавать из банков в российский бюджет невостребованные вклады, а также средства номинальных держателей ценных бумаг и тех участников АО, которые себя никак не проявляют.

В настоящий момент понятие бесхозяйных вещей прописано в 225-й статье Гражданского кодекса РФ. Так, бесхозной считается вещь без собственника или когда собственник неизвестен.