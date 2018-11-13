Французский судья-драчун обвинил Ибрагимовича в отсутствии воспитания

Французский арбитр Тони Шапрон, завершивший карьеру после дисквалификации за удар игрока "Нанта", в подкасте Би-би-си рассказал о взаимоотношениях со Златаном Ибрагимовичем:

— Он был сумасшедшим парнем. На мой взгляд, он фантастический игрок, но на поле превращался в кого-то совсем другого. И мне как судье было сложно. Надеюсь, он просто актёр, когда говорит, он просто играет роль и не думает так же, как говорит.

— После одного из матчей, в котором он сделал хет-трик, вы отказались отдать ему мяч. Почему?

— На самом деле я хотел отдать ему мяч. Но он подошёл ко мне и сказал менторским тоном: "Мяч!" Это же не так сложно сказать "пожалуйста", да? У меня четыре дочери, воспитание должно быть, уважение. Он не проявил ко мне уважения. Я ему не собака, чтобы так говорить. И он так думает о многих.

Немногие отказывают Златану. Вероятно, я был первым.

46-летний Тони Шапрон отработал около 1500 матчей в карьере и завершил её после стычки с игроком "Нанта" Диего Карлосом в январе 2018 года. После столкновения с футболистом он ударил его по ноге, а затем ещё и удалил с поля. Потом он был дисквалифицирован на три месяца и завершил карьеру, при этом всё равно был признан судьёй года.