The New Times собрала более 25 млн рублей для выплаты штрафа

Помочь любимому изданию избежать закрытия поспешило 20 тысяч человек. Средняя сумма перевода составила от 500 до 1 тысячи рублей.

Газета The New Times за четыре дня собрала для погашения штрафа за нарушение закона об иностранных агентах более 25 миллионов рублей — на три миллиона больше требуемой суммы. Об этом сообщила главный редактор издания Евгения Альбац.

— Мы сделали это! 25 миллионов 443 тысячи 090 рублей, — написала в "Твиттере" Альбац.

Мы сделали это!!!!! 25 миллионов 443 тысячи 090 рублей!!!! Мы смогли!!!!! Мы можем! Спасибо всем!!!!! — albats (@albats) 13 ноября 2018 г.

По её словам, после объявления о сборе средств помочь любимому изданию избежать закрытия поспешило 20 тысяч человек. Альбац уточнила, что в среднем читатели отправляли от 500 до 1 тысячи рублей. Главред издания отметила, что СМС-отчёты о переводах со словами поддержки продолжают ей поступать.

Напомним, московский мировой суд принял решение оштрафовать The New Times и его главреда Евгению Альбац на 22,5 миллиона рублей за нарушение закона об иноагентах. Так как сумму нужно выплатить в течение 60 дней после вступления решения в силу, редакция объявила о сборе средств.