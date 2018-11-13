В УПЦ заявили, что процесс предоставления автокефалии Украине навязан извне

По мнению канонической церкви, такое событие углубит разделение, а также усилит конфликты среди украинского народа.

Процесс предоставления автокефалии Украине является "искусственным, навязанным извне" и "не отражает внутренней церковной необходимости", отмечается в постановлении Собора епископов канонической Украинской православной церкви.

— Собор епископов подчёркивает, что процесс предоставления т.н. томоса об автокефалии — искусственный, навязанный извне, он не отражает внутренней церковной необходимости, не несёт реального единства Церкви; он углубит разделение, а также усилит конфликты среди украинского народа, — говорится в опубликованном на сайте УПЦ решении Собора.

Отмечается, что на подобных условиях вступление епископата, духовенства и мирян УПЦ в эти процессы каноническая церковь считает невозможным.

Неканоническая церковная структура на Украине хочет до конца 2018 года получить томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, но его может получить лишь предстоятель "объединённой" Церкви, которого должны избрать на объединительном соборе, дата которого пока не назначена. Каноническая УПЦ не собирается участвовать в этом мероприятии.