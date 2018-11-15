Налог на газировку — ещё не самое страшное. Как вам налог на коровьи газы?

Рассказываем про налог на тампоны, на тень и другие странные поборы в других странах.

В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" Правительство России планирует применить новый налог — на сладкую газировку. Он приведёт к подорожанию напитков на 20% — цена на литр Coca-Cola в среднем вырастет с 65 до 78 рублей. Действует власть, как и всегда, из благих намерений. Ожидается, что акциз сократит потребление сладкой воды россиянами и уменьшит количество страдающих ожирением людей. Минздрав поддержал инициативу и подкрепил свою позицию статистикой. По данным министерства, с 2016 по 2017 год количество ожиревших россиян выросло на 6%. Сегодня в России избыточный вес у двух миллионов человек, что составляет аж 1,3% всего населения страны.

Многим новый налог показался возмутительным, а кто-то просто посмеялся. Дескать, нашли чем казну пополнить. Лайф уверен, что нам ещё повезло, поскольку в мире много стран, в которых действуют более экзотичные поборы. Вот только некоторые из них.

Налог на коровьи газы в Эстонии

В нулевых европейцев запугали глобальным потеплением так сильно, что в 2008 году Эстонии удалось протолкнуть налог на коровьи газы. Под предлогом заботы об атмосфере. Апеллировали чиновники к докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в котором говорилось, что одна корова за день выделяет до 350 литров метана и 1500 литров углекислого газа. Всего же, по данным учёных, на крупный рогатый скот приходится до 18% всех парниковых газов, вырабатываемых в Европе. Эстония решила не сидеть сложа руки и обязала большие фермы выплатить по 5000 долларов. Правда, не все хозяйства, а только крупные, в которых не менее 300 коров и 2000 свиней.

Налог на барбекю в Бельгии

Бельгия тоже решила внести лепту в борьбу с надвигающимся глобальным потеплением. Правда, не за счёт фермеров, а за счёт поклонников приготовленного на углях мяса. Там в 2007 году ввели так называемый налог на барбекю. Согласно ему бельгийцы обязаны отчислять в казну 20 евро каждый раз, как готовят стейки. Поскольку, по словам исследователей, от одного костра в атмосферу попадает от 50 до 100 граммов углекислого газа, который, как и коровий метан, способствует образованию парникового эффекта.

Налог на тень в Италии

Налоговая система страны пиццы и сыра тоже далека от идеала. Например, в Венеции с 1993 года действует налог на тень. Его должны выплачивать владельцы всех частных заведений, будь то магазин сувениров или ресторан, чья тень падает на муниципальные объекты. В частности, музеи, памятники, городские площади и улицы. Тариф — 100 евро в год. Раньше было 4,5 евро за квадратный метр тени. Собранные деньги идут на оплату ремонта и благоустройство города.

Далеко не все местные коммерсанты сбиваются с ног, доставляя обязательный платёж. Когда сумма налога зависела от площади тени, бизнесмены демонтировали роскошные фасады. Сейчас же некоторые просто хотят добиться отмены странного платежа. Для этого в Венеции даже создана Ассоциация владельцев небольших магазинов.

Налог на развлечение в Америке

Америка из-за разных законов в каждом штате в принципе даст фору любому другому государству, когда речь идёт о причудливых налогах. Но власти этот рекорд не волнует, они продолжают искать новые способы содрать с граждан лишний цент. И находят. Например, в июле администрация Чикаго удивила Америку девятипроцентным акцизом на онлайн-сервисы. Его прозвали "налогом на развлечение", поскольку в первую очередь он возмутил подписчиков Netflix, Spotify и остальных сервисов, распространяющих развлекательный контент. Необходимость уплаты администрация Чикаго объяснила аналогией с традиционными точками проката дисков с фильмами и играми. Дескать, они платят налоги — и прокатчики цифровых копий должны платить.

Налог на тампоны в Австралии

Да, на средства гигиены тоже бывают налоги. Самый известный придумала, пожалуй, Австралия. Там с 2000 года десятипроцентным налогом облагаются тампоны и прокладки. Вместе с ними наценке были подвергнуты и другие аптечные товары вроде презервативов, солнцезащитных кремов и никотиновых пластырей. Но они за годы вышли из-под действия налога, а женские средства гигиены — нет. Австралийская власть долгое время аргументировала это тем, что прокладки и тампоны не являются предметами первой необходимости. "Презервативы предотвращают болезнь. Я не думаю, что менструация — это болезнь", — заявил министр здравоохранения Майкл Вулридж. Австралийки долго боролись с проблемой, устраивали акции протеста — и в итоге добились результата. В октябре 2018 года власти большинства австралийских штатов д оговорились о формальной отмене уплаты. Ожидается, что с 1 января 2019 года женские товары подешевеют.

Все вышеперечисленные налоги однозначно странные и наравне с улыбкой вызывают ещё и возмущение. Даже если ты не австралийская женщина. Что, в принципе, логично: налог, каким бы он ни был, всегда подразумевает дополнительные расходы. Тем не менее без исключений не обошлось даже здесь: в мировой практике существуют абсурдные, на первый взгляд, налоги, которые вроде как действительно приносят пользу.

Налог на сигареты

Банальнейшим примером "полезного" налога является сигаретный акциз. Всемирная организация здравоохранения довольно давно педалирует искусственное завышение цен на табачную продукцию. Медики уверены: если все страны мира повысят цены на сигареты вдвое, то количество курильщиков сократится на 49 миллионов. Такого, по понятным причинам, быть не может, но многие страны всё равно постепенно поднимают стоимость табака. И это действительно ведёт к оздоровлению общества. Во всяком случае, если верить статистике. Например, в Турции из-за подорожания табачных изделий с 2008 по 2012 год количество курящих среди взрослых сократилось с 31,2% до 27,1%.

Налог на вредную еду

Газировку мы ещё обсудим, а сейчас о еде. Есть как минимум две страны, которые видят в снеках и сладостях угрозу для нации. В Венгрии с 2011 года действует четырёхпроцентный акциз на продукты с повышенным содержанием сахара, углеводов, соли и кофеина. Под "санкции" попали орехи, мороженое, чипсы и другие привычные для нас закуски и десерты. С 2013 года восьмипроцентная наценка на аналогичные продукты появилась в Мексике. Невероятно, но польза есть. Исследования показывают, что ценовые барьеры медленно, но уверенно снижают количество потребляемой вредной еды. В Венгрии по истечении четырёх лет действия акциза потребление вредной пищи сократилось на 3,4%. В Мексике популярность снеков и сладостей сократилась на 7%.

Налог на газировку не работает