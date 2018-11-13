Трамп напомнил о роли Германии в войнах, комментируя идею создать армию ЕС

Хозяин Белого дома подчеркнул, что в Париже уже начинали учить немецкий язык до того, как подоспели американцы.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение французского лидера Эмманюэля Макрона о создании отдельной от НАТО европейской армии для защиты от Вашингтона, Москвы и Пекина. Политик намекнул, что Париж выбрал не того союзника.

— В Первой и Второй мировых войнах угрозой была Германия, и чем это закончилось для Франции? В Париже уже начинали учить немецкий язык до того, как США пришли на помощь, — написал американский лидер. — Платите за НАТО или смотрите сами!

Напомним, о том, что Европе нужно быть готовой самостоятельно защищаться от Китая, США и России Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции Europe 1 в начале ноября. Трамп назвал очень оскорбительной идею французского коллеги. Позднее лидер Франции добавил, что страны ЕС не могут найти альтернативы доллару и сильно зависят от американской валюты.