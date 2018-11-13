Крымчанина отправили в тюрьму за подготовку теракта под Ялтой

Злоумышленнику назначили четыре года лишения свободы и штраф в размере 110 тысяч рублей.

В Ялте суд приговорил жителя Крыма Юнуса Машарипова к четыреём годам лишения свободы. Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и планировал поджечь лес в горах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Машарипов создал две взрывчатки зажигательного действия и перевёз их на место недалеко от храма Святого архистратига Михаила в посёлке Ореанда (Ялта). Злоумышленник планировал поджечь лес на территории Ялты и дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе.

— Решением суда мужчине назначено наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

Напомним, бывший украинский разведчик рассказал о подготовке Киевом терактов в Крыму.