СМИ: Автокефалию может получить УПЦ Московского патриархата вместо Киевского

В Константинополе при этом учитывают, что митрополит УПЦ МП Онуфрий томоса об автокефалии не просил.

Константинопольский патриарх Варфоломей может отказать в предоставлении автокефалии (независимости) неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, но дать его канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в церковных кругах.

— Томос автокефалии не дадут Филарету (предстоятелю УПЦ КП. — Прим. ред.). Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более, — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Константинополе при этом учитывают, что митрополит УПЦ МП Онуфрий томоса об автокефалии не просил.

Напомним, синод Константинополя снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что решение о предоставлении автокефалии Украине принято.

Напомним, 11 октября синод Константинополя заявил о начале предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине и отменил решение от 1686 года о передаче Киевского патриархата Московскому. Кроме того, была снята анафема с глав двух неканонических церквей в Незалежной — Филарета из Киевской митрополии и Макария из Украинской автокефальной церкви. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.