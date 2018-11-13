Греф заявил, что переводы с карты на карту не будут облагаться налогом

Президент Сбербанка считает очень глупой ситуацию, когда государство вводит сборы за P2P-транзакции.

Денежные переводы физических лиц будут проходить без обложения налогами, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

— Очень много слухов ходило по поводу того, что P2P-транзакции отслеживаются и будут облагаться какими-то налогами. Это всё, конечно, ничего общего не имеет с реальностью, — сказал Греф.

Глава Сбербанка назвал очень глупой ситуацию, когда государство вводит дополнительные сборы за денежные переводы. Он добавил, что во всём мире, наоборот, безналичные транзакции стимулируются государством.

Греф также рассказал, что единственный случай, когда Сбербанк отслеживает только необычные для пользователя транзакции, — это проверка операции на возможное мошенничество.

Ранее Герман Греф заявил, что Сбербанк за год существенно снизит среднюю ставку по ипотеке.