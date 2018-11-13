Что дождь, что снег. Дорожным службам разрешили класть асфальт в плохую погоду

При этом в Росавтодоре подчеркнули, что документ носит исключительно рекомендательный характер.

Российским дорожным службам официально позволили укладывать асфальт в дождь, мороз и снегопад. Об этом говорится в соответствующем постановлении Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

— Текст методических рекомендаций согласован на научно-техническом совете Росавтодора, при этом сам документ носит исключительно рекомендательный характер, — подчёркивается в записке к документу.

Сообщается, что работы можно проводить при температуре до –10°С, а также во время осадков в виде дождя и снега при том условии, что их интенсивность не превышает пяти мм.

Для работы в таких условиях дорожникам нужно предварительно расчистить поверхность от льда, снега и любых загрязнений, а затем просушить её терморазогревателем. Для этого предлагается увеличить количество специальной техники на площадке при непогоде.