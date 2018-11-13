Меркель признала, что Европе не обойтись без российского газа

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Меркель признала, что Европе не обойтись без российского газа

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Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: ©Flickr/Christliches Medienmagaz

Немецкий лидер также подчеркнула, что Украина должна сохранить роль страны-транзитёра сырья.

Евросоюз не сможет обойтись без российского газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте.

— Импорт газа должен быть диверсифицированным. Мы не можем исключить Россию из числа источников, — сказала Меркель.

Немецкий лидер подчеркнула, что импорт газа должен быть диверсифицированным, если Европа действительно планирует отказаться от использования угля.

Она добавила, что Украине всё же нужно оставить роль страны-транзитёра газа.

Ранее Премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг отметила важность "Северного потока — 2".

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