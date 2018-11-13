Меркель признала, что Европе не обойтись без российского газа

Евросоюз не сможет обойтись без российского газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте.
— Импорт газа должен быть диверсифицированным. Мы не можем исключить Россию из числа источников, — сказала Меркель.
Немецкий лидер подчеркнула, что импорт газа должен быть диверсифицированным, если Европа действительно планирует отказаться от использования угля.
Она добавила, что Украине всё же нужно оставить роль страны-транзитёра газа.
Ранее Премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг отметила важность "Северного потока — 2".
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