Украинская модель сломала позвоночник при ДТП в Китае

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Украинская модель сломала позвоночник при ДТП в Китае

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Татьяна Трибель. Фото © Facebook / Татьяна Трибель

Чтобы снова начать ходить, ей нужно семь с половиной тысяч долларов на операцию и ещё около тысячи на специальный имплант.

Украинская модель из Житомира Татьяна Трибель попала в аварию на скутере во время рабочей поездки в Китай. О случившемся сообщила сестра пострадавшей на своей странице в "Фейсбуке".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tereshycyuliya?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDwBFH14hslyRE2wmhllldgkImyPAIyAwQ26beLTaJx-MJknDDtMtS4meQvsHFtu73lpBFURClCkQHP&hc_ref=ARQnQ6b2kgaE32589hVDnLvHNr_0loZcklh5bsEOD_I1O8Rr-pIVXuDTiiUykVwBBxY&fref=nf" target="_blank">Юличка Трибель</a></p>

В сообщении сказано, что девушка получила серьёзные травмы и сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице города Сямыня. Врачи диагностировали у неё перелом ноги и позвоночника.

<p>Татьяна Трибель. Фото © Facebook / <a href="https://life.ru/posts/1169319/facebook.com/tribeltanya" target="_blank">Татьяна Трибель</a></p>

Это случилось 31 октября. По словам девушки, за руль скутера её посадил парень из модельного агентства, хотя она предупредила его, что не умеет водить.

— Села, проехала метров 10, вдруг вывернулся руль, я врезалась в бордюр, перелетела через руль, сделала в воздухе колесо. Потом упала на асфальт и почувствовала сильную боль, не могла дышать, — рассказала она журналистам.

По словам Татьяны, она сразу поняла, что сломала ногу и позвоночник. Она также добавила, что приехавшие медики оставили о себе не лучшее мнение в глазах девушки.

— Меня просто таскали, бросали на стол, как мешок картошки, чтобы сделать рентген. Потом ещё четыре раза перебрасывали. Только через 6 часов дали ибупрофен. А сильное обезболивающее дали только тогда, когда я в один момент перестала дышать. Уже на четвёртый день, — пожаловалась украинка.

В настоящий момент девушка практически обездвижена, её родные пытаются найти материальную и юридическую помощь, чтобы провести дорогостоящую операцию и вернуть её обратно на родину.

В украинском посольстве пообещали оказать девушке максимальное содействие, однако в её случае, без открытой страховки, сделать можно немногое. Известно, что китайская сторона ускоренно предоставила визу мужу пострадавшей, чтобы он смог к ней приехать.

Ранее в этом году похожая беда случилась с другой украинской красавицей за границей, её парализовало ниже шеи после страшного ДТП в США.

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