В администрации Порошенко обвинили УПЦ МП в срыве его встречи с архиереями

Пресс-секретарь лидера Незалежной заявил, что процессу создания Украинской поместной православной церкви не помешают никакие препятствия.

Многие архиереи УПЦ МП специально ищут поводы для того, чтобы их встреча с президентом Украины Петром Порошенко не состоялась. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Святослав Цеголко.

— Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснение, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит, — написал Цеголко.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ни ультимативные требования, ни проведение заседаний Синода, которые, по его мнению, проходят "по сценарию, присланному из Москвы", не способны сорвать процесс создания Украинской поместной православной церкви.

Он добавил, Порошенко всё ещё готов к диалогу с представителями духовенства Московского патриархата.

Ранее в Генштабе Украины заявили, что не препятствуют работе капелланов УПЦ.