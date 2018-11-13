Блондинка с топором в Киеве порубила кабриолет Porsche — видео

В соцсетях предположили, что таким образом девушка отомстила за измену или отказ жениться на ней.

Сегодня в центре Киева на улице Шота Руставели блондинка на высоких каблуках и в розовом пальто написала на двери припаркованного кабриолета Porsche слово "сволочь", а затем начала яростно рубить машину топором.

Видео в "Фейсбуке" опубликовали жители украинской столицы, шокированные случившимся. Пока не известно, кому принадлежала элитная иномарка.

В комментариях к видео пользователи соцсети предположили, что дама таким образом мстила мужчине за измену или отказ жениться на ней. Ещё одна версия пользователей — блондинку возмутила неправильная парковка транспортного средства.

Напомним, по соцсетям также расходится видео, на котором очаровательная блондинка отвечает на вопросы по истории России. По версии девушки, после Сталина правил Ленин, а Ельцин пришёл на смену Брежневу.