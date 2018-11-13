Нефть Brent рухнула в цене до $66 за баррель впервые с марта

Нефть двух марок — Brent и WTI — сегодня вечером резко рухнула в цене почти на 6%. Как сообщает РИА "Новости", в итоге Brent подешевела до 66 долларов за баррель. В последний раз она столько стоила 19 марта этого года.

WTI же падала в цене до 56,37 доллара за баррель в декабрьских фьючерсах.

Цена за нефть продолжает падать уже долгое время. Так, баррель техасской нефти Light Sweet 11 ноября поставил своеобразный рекорд. Он падал в цене десятый день подряд. Подобное в истории торгов на Нью-Йоркской бирже не происходило с 1984 года.