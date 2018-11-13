Руководство CNN подало в суд на Трампа

Телеканал в своём иске требует от американского лидера восстановить аккредитацию своего корреспондента в Белом доме.

Руководство телеканала CNN подало в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников. Об этом CNN сообщил на своём сайте.

Иск решили подать посе того, как корреспондент канала Джим Акоста был лишён аккредитации в Белом доме. По мнению руководства CNN, приняв такое решение, Трамп и его команда нарушили первую и пятую поправки к Конституции США.

Первая поправка гарантирует свободу слова и свободу прессы. Согласно пятой поправке, обвиняемый в совершении преступления имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должен привлекаться к ответственности дважды за одно и то же преступление и не должен принуждаться давать показания против себя.

Напомним, Акосту выгнали из Белого дома за неловкий жест на брифинге Трампа и позже его лишили права присутствовать на пресс-конференциях в Белом доме. С такой мерой не согласились представители CNN и другие журналисты.