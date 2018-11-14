Холодное оружие и канистру бензина отобрали у школьника в Волгоградской области

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Холодное оружие и канистру бензина отобрали у школьника в Волгоградской области

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Фото: © РИА "Новости" / Антон Уницын

Восьмиклассник пронёс в кабинет одной из школ Волгоградской области холодное оружие и канистру с горючим, однако учитель их у него отобрал. В ответ ученик выпил неустановленное вещество и был госпитализирован с отравлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации, полученной от правоохранителей, состояние школьника сейчас не вызывает опасений, врачи промыли ему желудок и скоро отпустят домой. Отмечается, что он не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Другие учащиеся не пострадали.

Кроме того, в регионе была организована проверка всех учебных заведений, а также состоялся масштабный педсовет с участием директоров всех школ муниципалитета. СУ СК РФ и УМВД РФ по Волгоградской области проводят проверку.

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