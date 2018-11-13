Козак объяснил, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью

Бензин в России не дешевеет вслед за нефтью, так как её цена ещё не упала до такого уровня, чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак.

— Сложившийся уровень добычи, переработки [в РФ] и мировые цены на нефть пока не предвидят такого существенного снижения цен, — отметил вице-премьер.

При этом он заявил, что из-за текущего снижения цены на нефть "кризиса нет и быть не может".

Цена на нефть продолжает падать уже долгое время. Так, баррель техасской нефти Light Sweet 11 ноября поставил своеобразный рекорд. Он падал в цене десятый день подряд. А вечером 13 ноября нефть двух марок — Brent и WTI — резко рухнула в цене почти на 6%. Brent подешевела до 66 долларов за баррель, WTI — до 56,37.