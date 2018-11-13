Мадридский "Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера

Аргентинский тренер Сантьяго Солари стал новым наставником испанского футбольного клуба "Реал Мадрид". Официальное сообщение было опубликовано на сайте команды.

Аргентинец сменил на этом посту Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку после очень короткой, но очень провальной серии игр. С лета 2018 года он провёл 14 матчей, из которых только шесть были победными.

Стоит отметить, что Солари — не новый человек в клубе, поскольку с 2016 года он возглавлял тренерский штаб резервной команды "Реала", а с конца октября был исполняющим обязанности главного тренера основного состава.

В руководстве клуба остались довольны новыми результатами — четыре матча из четырёх закончились победой "Реала" с разницей мячей 15-2 — и предложили аргентинцу подписать контракт до 30 июня 2021 года.