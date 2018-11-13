"Самые разрушительные в истории". Трамп высказался о пожарах в Калифорнии

Американский президент также поблагодарил спасателей за проявленное мужество и принёс соболезнования семьям погибших.

Президент США Дональд Трамп заявил, что раньше его страна никогда не сталкивалась с такими разрушительными стихийными бедствиями, и назвал "очень сложной" ситуацию вокруг "опустошительных лесных пожаров" в штате Калифорния. Об этом сообщает ABC News.

Pres. Trump praises first responders, FEMA "for their incredible courage" in battling California wildfires.



"We will do everything in our power to support and protect our fellow citizens in harm's way." https://t.co/RRrVifFvKs pic.twitter.com/i8mKKlZNrq — ABC News (@ABC) November 13, 2018

Американский лидер заявил, что число жертв пожаров оказалось значительно выше даже самых пессимистичных прогнозов. Он принёс свои соболезнования семьям погибших и пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь им в этой ситуации.

Ранее Лайф сообщал, что сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. В списке погибших уже 44 человека.