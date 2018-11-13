"Самые разрушительные в истории". Трамп высказался о пожарах в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил, что раньше его страна никогда не сталкивалась с такими разрушительными стихийными бедствиями, и назвал "очень сложной" ситуацию вокруг "опустошительных лесных пожаров" в штате Калифорния. Об этом сообщает ABC News.
Pres. Trump praises first responders, FEMA "for their incredible courage" in battling California wildfires.— ABC News (@ABC) November 13, 2018
"We will do everything in our power to support and protect our fellow citizens in harm's way." https://t.co/RRrVifFvKs pic.twitter.com/i8mKKlZNrq
Американский лидер заявил, что число жертв пожаров оказалось значительно выше даже самых пессимистичных прогнозов. Он принёс свои соболезнования семьям погибших и пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь им в этой ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. В списке погибших уже 44 человека.
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