"Самые разрушительные в истории". Трамп высказался о пожарах в Калифорнии

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"Самые разрушительные в истории". Трамп высказался о пожарах в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © Flickr/James N. Mattis

Американский президент также поблагодарил спасателей за проявленное мужество и принёс соболезнования семьям погибших.

Президент США Дональд Трамп заявил, что раньше его страна никогда не сталкивалась с такими разрушительными стихийными бедствиями, и назвал "очень сложной" ситуацию вокруг "опустошительных лесных пожаров" в штате Калифорния. Об этом сообщает ABC News.

Американский лидер заявил, что число жертв пожаров оказалось значительно выше даже самых пессимистичных прогнозов. Он принёс свои соболезнования семьям погибших и пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь им в этой ситуации.

Ранее Лайф сообщал, что сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. В списке погибших уже 44 человека.

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