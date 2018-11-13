В результате стрельбы на парковке у школы в Хьюстоне погиб подросток

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В результате стрельбы на парковке у школы в Хьюстоне погиб подросток

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Фото: © Flickr/Ed Uthman

Представитель полицейского департамента Хьюстона рассказал журналистам, что во время стрельбы на парковке недалеко от сразу нескольких школ в центре города был смертельно ранен подросток. Его доставили в больницу, где и была констатирована его смерть, сообщает ABC13.

Предварительная причина стрельбы — ссора между учениками, у одного из которых при себе было оружие. На месте работают следователи-криминалисты, подозреваемого разыскивают. Учебные заведения в районе отпускают учеников, только если их забирают родители.

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