Нефть марки Brent обновила мартовский минимум и упала ниже 65$ за баррель

Стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась сразу на 7,30%. Стоимость барреля на конец дня достигла показателя $64,98.

Отмечается, что показатель ниже уровня в 65 долларов фиксируется на торгах впервые с 16 марта текущего года.

Падением закончился сегодняшний день и для нефти марки WTI. Стоимость декабрьских фьючерсов на её поставки опустилась до показателя $55 — впервые с марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что баррель техасской нефти Light Sweet падал в цене 11 дней подряд и поставил своеобразный рекорд. Подобное в истории торгов на Нью-Йоркской бирже не происходило с 1984 года.