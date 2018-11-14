Британия и ЕС согласовали проект договора о Brexit

Правительство Великобритании подтвердило, что Лондон согласовал с Брюсселем проект соглашения о Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Отмечается также, что для обсуждения документа в среду, 14 ноября, премьер-министр Тереза Мэй проведёт заседание кабмина. Оно состоится в 14:00 местного времени (17:00 мск). После рассмотрения проекта участники заседания примут решение по дальнейшим действиям.

При этом, по данным Financial Times, Мэй предупредит членов кабмина, что, если они откажутся поддержать её проект соглашения о Brexit, Лондон будет вынужден в декабре готовиться к сценарию выхода из ЕС без сделки.