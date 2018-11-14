Моника Левински выразила готовность вновь извиниться перед Хиллари Клинтон

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Моника Левински выразила готовность вновь извиниться перед Хиллари Клинтон

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Фото © Flickr/TED Conference

Скандально известная экс-стажёр Белого дома Моника Левински в своей статье для журнала Vanity Fair заявила, что готова снова принести извинения бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон за связь с её мужем, экс-президентом США Биллом Клинтоном.

— Если бы мне удалось увидеться с Хиллари Клинтон сегодня, я знаю, что смогла бы собрать все необходимые силы, чтобы опять искренне признаться ей, насколько мне жаль, — говорится в статье.

Скандал вокруг Билла Клинтона разразился в январе 1998 года. Ему были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, за которые грозил импичмент. Однако до отстранения с должности дело не дошло. По итогам очень продолжительных обсуждений Билл остался на посту президента США до окончания срока в 2001 году.

Выступая перед журналистами, экс-президент заявил, что так и не извинился перед Моникой, однако "извинился перед всем миром".

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