Пенс заявил, что США готовы к холодной войне с Китаем

Если Китай хочет избежать противостояния с США и их партнёрами, он должен "кардинально изменить своё поведение". Об этом в интервью Washington Post заявил американский вице-президент Майкл Пенс. Он отметил, что изменение политики Пекина — лучший (если не последний) шанс избежать сценария холодной войны с Вашингтоном.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США к такому развитию событий, Пенс сказал: "Мы действительно считаем, что находимся сейчас в сильной позиции".

При этом он добавил, что Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Китаем, однако США настаивают на изменении политики Пекина в некоторых вопросах.

— Я думаю, что многое из этого будет зависеть от Аргентины (встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20), — сказал Пенс.