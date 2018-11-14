Защита Кокорина считает арест футболиста слишком суровым наказанием

Адвокат Александра Кокорина Олег Попов заявил, что считает решение об аресте футболиста слишком суровым. Юрист уверен, что подобная мера пресечения подходит для убийц, насильников, террористов, но никак не для Кокорина. Его слова приводит РИА "Новости". Мосгорсуд зарегистрировал кассационную жалобу на арест футболиста.

— Мы настаиваем, что мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина является необоснованно суровой и не соответствует тяжести совершённых им действий. Бытовая драка в результате словесной перепалки — это, к сожалению, довольно частое явление, происходит каждый день по всей стране и квалифицируется статьёй 116 УК РФ, которая не подразумевает содержание под стражей в ожидании суда, — цитирует РИА "Новости" адвоката.

Защитник Кокорина уверен, что нет законных оснований для содержания футболиста под стражей. Это редко применяется даже по более тяжёлой статье "Хулиганство".

— Это самая строгая мера пресечения, её избирают для убийц, насильников, террористов — и она же почему-то была избрана для Александра Кокорина, — добавил Олег Попов.

Юрист заявляет, что Кокорин является уважаемым игроком футбольного клуба "Зенит", который за него поручится, а сам футболист социализирован и имеет семью.

Напомним, что футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат Кокорина после матча чемпионата России вместе отправились в Москву, где избили на парковке водителя телеведущей Первого канала, а в кафе — двух чиновников. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин расплакался в зале суда. Футболисты уже долгое время находятся в СИЗО "Бутырка".

Спортивный комментатор Геннадий Орлов уверен, что спортсменов больше не будут отмазывать и они обязательно получат срок.