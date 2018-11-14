Несмотря на позицию Киева. 4 млн украинцев посетили РФ в первой половине года

Несмотря на официальную позицию Киева, в первой половине 2018 года Россию с частными, деловыми визитами и с целью турпоездки посетило почти четыре миллиона украинцев, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ФСБ.

С частными визитами за первые два квартала 2018 года в Россию приехало около 3,6 млн граждан Украины, с деловыми — 310 тысяч человек, а в качестве туристов — свыше 13,5 тысячи. Всего более 3,9 млн гостей из соседней страны.

Это немного меньше, чем в прошлом году (около 4,2 млн), однако Россия по-прежнему является лидером по показателю международной миграции с Украины. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год в РФ перебралось 638,2 тысячи жителей Незалежной.

По словам депутата Верховной рады Татьяны Бахтеевой, большинство украинцев уезжают в РФ на заработки или к родственникам. При этом она считает, что граждане Украины и в дальнейшем будут массово посещать Россию, хочет этого Киев или нет.

— Сегодня, по оценкам ООН, 60% граждан живут за чертой бедности. У многих просто пустые холодильники, люди не знают, как заплатить за ЖКХ, — отметила парламентарий. — Также много смешанных семей, у многих украинцев родственники живут в российских городах. Поэтому они стараются ездить в соседнюю страну к близким.

Напомним, с октября 2015 года Киев ввёл запрет на полёты для российских авиакомпаний, в ответ РФ ввела запрет на полёты украинских. Также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предлагал закрыть железнодорожное сообщение между странами, отмечая, что украинцам в РФ "делать нечего".