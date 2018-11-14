В Минобороны рассказали, как готовятся защищаться от возможных кибератак

Начальник Службы защиты государственной тайны Вооружённых сил России Юрий Кузнецов рассказал, что его ведомству приходится менять специфику работы. В интервью газете "Красная звезда" генерал-лейтенант заявил, что служба отходит от задач по обеспечению режима секретности и меняет специфику в сторону защиты от информационно-технического воздействия зарубежных стран.

— Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. Для достижения максимального уровня защищённости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Вооружённых сил... Службой ЗГТ проводится... работа по обеспечению безопасности информации в автоматизированных системах Минобороны России, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на критически важные объекты Вооружённых сил... — заявил Юрий Кузнецов.

Также служба занимается защитой информации на объектах ограниченного доступа, обеспечением подлинности электронных документов, сертификацией и проверкой средств защиты информации, подготовкой профильных специалистов.

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак против России в случае "агрессии" Москвы. По словам главы Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд, страна уже находится в состоянии кибервойны с Россией.