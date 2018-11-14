Огромный розовый бриллиант ушёл с аукциона Christie's за $50 миллионов

Во вторник, 14 ноября, на торгах аукционного дома Christie's в Женеве был продан исключительно большой бриллиант — Pink Legacy ("Розовое наследие"). Его цена составила рекордные 50,3 миллиона швейцарских франков (50 миллионов долларов США, или 3,4 миллиарда рублей), сообщает CNN.

Камень весом в 19 каратов приобрёл ювелирный дом Harry Winston. Новые владельцы решили дать бриллианту своё имя и переименовали камень в Winston Pink Legacy ("Розовое наследие Уинстона").

— Бриллиант Pink Legacy был особенным камнем. Это один из лучших образцов розовых бриллиантов такого размера и цвета, и он доказал это с новой мировой рекордной ценой за карат, — заявил ювелир аукционного дома Рахул Кадакия.

Стартовая цена на лот составила 24 миллиона швейцарских франков (около 1,5 миллиарда рублей). Алмаз был найден на месторождении в Южной Африке. За историю аукционного дома на торги выставлялось всего четыре камня настолько же насыщенного цвета весом больше 10 каратов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на аукционе Sotheby's в Гонконге был продан бриллиант "Розовая звезда" в 59,6 карата. Его цена составила 71,2 миллиона долларов. "Розовая звезда" является самым большим бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе.