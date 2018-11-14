Вдова Игоря Талькова ознакомилась с экспертизами по делу об убийстве мужа

Вдова певца Игоря Талькова Татьяна 13 ноября ознакомилась со всеми экспертизами по делу об убийстве мужа. Убийство произошло 6 октября 1991 года незадолго до выхода музыканта на сцену возле его гримёрки, но 13 ноября 2018 года стало известно, что Следственный комитет РФ возобновил расследование дела.

— Татьяна была в следственном комитете, ознакомилась со всеми экспертизами, которые представлены в деле. От имени Татьяны заявлено ходатайство, — рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Тальковой Ирина Красильникова.

Ранее вдова Талькова Татьяна призналась Лайфу, что вера в справедливость у неё до сих пор остаётся. А её адвокат объяснила, почему расследование уголовного дела возобновили спустя 27 лет.