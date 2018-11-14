"Наши люди слышат это каждые 15 минут". Постпред Израиля включил сирену в ООН

Таким образом он хотел проиллюстрировать ту ситуацию, которая сложилась сейчас в его стране.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон во время выступления на брифинге для журналистов продемонстрировал звук сирены, которая звучит в его стране во время палестинских обстрелов. Об этом он рассказал в "Твиттере".

At the #UN, I explained that every time Hamas fired one of its 460 rockets, families have 15 seconds to find their loved ones & run to a bomb shelter. When Hamas fires a rocket, families hear this: pic.twitter.com/du2ZNR8WLv — Ambassador Danon (@dannydanon) November 13, 2018

— Вот этот звук каждые 15 минут слышат наши граждане, — сказал он и поднёс к микрофону мобильный телефон с включённой аудиозаписью.

Примечательно, что, когда журналисты спросили его, зачем израильские военные проводили на палестинской территории операцию, после которой палестинцы начали обстрел, Данон заявил, что они там защищали родину.

— Когда ты знаешь, что кто-то роет тоннель, планирует атаку, похищение, ты предпринимаешь меры для защиты. И мы продолжим их предпринимать, неважно, где это будет происходить, — сказал он.

Конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся до максимума за последние четыре года. За прошедшие сутки с территории Палестины по Израилю было выпущено более 400 ракет, в ответ израильские военные нанесли полторы сотни ударов. Сообщается о погибших и пострадавших с обеих сторон.