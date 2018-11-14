Благодарные сирийцы посадили президента Асада на плечи — видео

Жители сирийской провинции Сувейда, которые были освобождены из плена ИГИЛ* после нескольких месяцев заточения, посадили президента САР Башара Асада себе на плечи в знак благодарности за освобождение. Об этом сообщает газета Al-Watan.

Всё происходило прямо во время официальной встречи президента с жителями. На кадрах видно, что в какой-то момент собравшиеся окружают растерявшегося главу государства, усаживают на плечи одного из гостей и выкрикивают лозунги в его поддержку.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.