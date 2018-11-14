Врачи: Повышенный риск развития аллергии есть у половины россиян

Как утверждают эксперты, количество пищевых аллергенов в стране растёт с каждым годом.

Российские аллергологи заявили, что за последние годы в стране значительно увеличилось количество пищевых аллергенов, почти половина населения имеет повышенные риски развития аллергических заболеваний. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалистов, это пугающая, но в то же время логичная ситуация, поскольку аллергия развивается в ответ на употребление определённого продукта.

— В нашей стране растёт количество больных с аллергией на орехи, потому что мы всё больше их употребляем. Может увеличиться реакция на кунжут — 20 лет назад его никто не ел. 30 лет назад никто из нас не ел киви, аллергии не было, — цитирует издание слова Александра Пампуры, главного аллерголога Москвы.

Эксперты отмечают, что сейчас у людей стала всё чаще проявляться реакция на глютен. Даже зелёные яблоки, которые считались безопасным продуктом, всё чаще вызывают у людей аллергические реакции.

Огромную проблему российские специалисты видят в том, что сейчас аллергия официально отсутствует в Международной классификации болезней. А диагноза "пищевая аллергия" не существует.

Это значит, что отдельный учёт аллергиков никто не ведёт — а следовательно, и стратегия борьбы с проблемой не разрабатывается. А ведь цифры действительно настораживают. Ещё 20 лет назад только 30% населения имели повышенные риски пищевой аллергии — сейчас этот показатель уже больше 50%.

Однако наши специалисты надеются, что в 2019 году дело сдвинется с места, поскольку Всемирная организация здравоохранения будет принимать новую классификацию болезней — возможно, в ней появится диагноз "пищевая аллергия".

А пока этого не случилось, каждый борется с проблемой индивидуально. В Великобритании, например, родители построили для своих детей с множественной аллергией безопасный дом за полмиллиона фунтов стерлингов.