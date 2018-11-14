Следователи выдвинули три версии крушения сухогруза у берегов Камчатки

Следователи рассматривают три версии крушения сухогруза "Анатолий Крашенинников" на Камчатке: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия. Об этом РИА "Новости" рассказали в Дальневосточном управлении СК РФ на транспорте.

— Следствием установлен судовладелец, которым оказался индивидуальный предприниматель. Допрошено руководство предприятия, проведены выемки, выполнен ряд иных следственных и процессуальных мероприятий по уголовному делу, — рассказали в управлении.

Напомним, сухогруз затонул 9 ноября у побережья Камчатки вблизи мыса Лопатка. На борту судна находилось 13 человек, 10 из них сняли со спасательного плота, ещё трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали. По факту происшествия региональное управление Следственного комитета России завело уголовное дело.