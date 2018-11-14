Певица Анастасия Приходько обвинила Порошенко в "лживой игре"

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что президент страны Пётр Порошенко использует все информационные возможности, чтобы вести "лживую игру". Так она прокомментировала своё недавнее интервью на украинском Пятом канале, которое она прервала из-за неудобных вопросов.

Певица отметила, что, соглашаясь на разговор, она настраивалась на конструктивный диалог и уважительное отношение, при этом понимая, что ей придётся выступать в эфире телеканала, принадлежащего Порошенко.

— Я не была готова к такому давлению в адрес Юлии Тимошенко. Вопросы были построены таким образом, чтобы унизить человека, которого не было в студии, и манипулировать информацией, — написала Приходько в "Фейсбуке".

Она сделала вывод, что Порошенко и его команда, используя свои информационные возможности, "и дальше будут вести лживую и подлую игру в надежде остаться при власти".

Напомним, ранее Приходько, решившая начать политическую карьеру, прервала интервью в эфире украинского Пятого канала и ушла, когда ей задали ряд вопросов об источниках доходов Юлии Тимошенко, которую певица поддерживает.