Следом за клубничным скандалом. В Австралии нашли иглы в грушах

В австралийском Мельбурне вслед за истерией, связанной с иглами в клубнике, швейные иглы обнаружили в грушах. Клэр Бонсер, сотрудник утренней программы на телеканале ABC News, решила перекусить грушей во время вождения, но успела заметить иглу перед очередным укусом и не была ранена. О ситуации рассказывает телеканал, на котором работает женщина.

— Сначала я просто положила её на сиденье рядом с собой и попыталась понять, что я увидела. Я была полностью расстроена, я не могла в это поверить. И это было немного страшно, я начала думать, что может быть на этой иголке, — заявила Клэр Бонсер.

Полиция австралийского штата Виктория начала расследование новых случаев обнаружения игл во фруктах. А сотрудники сети супермаркетов, где была куплена груша с иголкой, рассказали, что такая же упаковка с иглами была обнаружена в городе Сифорд — пригороде Мельбурна.

В сентябре в Австралии в десятках упаковок свежей клубники обнаружили иглы. Из-за такой начинки один молодой человек попал в больницу. Премьер Австралии назвал людей, втыкающих иглы в клубнику, ничтожествами. Новая Зеландия отказалась импортировать ягоды с соседнего материка.

Несколько дней назад правоохранительные органы Австралии арестовали 50-летную Ма Ут Тринх, которая и втыкала иглы в клубнику, желая, чтобы её работодатель разорился.