"Недостойна Белого дома". Меланья Трамп требует уволить помощницу Болтона

Это заявление последовало на фоне сообщений американских СМИ о том, что в администрации США возможные скорые кадровые перестановки.

Супруга президента США Меланья Трамп обратилась к Белому дому с просьбой уволить Миру Рикардел, заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает NBC News.

— Позиция офиса первой леди заключается в том, что она (Рикардел. — Прим. ред.) больше не заслуживает чести служить в Белом доме, — сказала пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм, выступая перед журналистами.

По имеющейся информации, между Мирой и Меланьей произошёл конфликт во время последней совместной поездки в Африку, который закончился словесной перепалкой чиновницы с помощниками первой леди.

Кроме того, однажды дамы повздорили из-за мест в самолёте. А также, по информации американских журналистов, супруге Трампа очень не понравились попытки Рикардел ограничить её в использовании средств фонда Совета национальной безопасности при организации поездок по миру.

При этом Мира Рикардел — одна из активных участниц предвыборной кампании Дональда Трампа. После его инаугурации она стала советником Болтона, однако оказалось, что у женщины конфликтный характер. С завидной регулярностью она ссорилась с главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом и другими сотрудниками Пентагона.