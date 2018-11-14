Олег Кожемяко собрал подписи для регистрации на выборах губернатора Приморья

В среду, 14 ноября, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко передал в ЦИК Приморского края документы для регистрации кандидатом на выборах главы региона. В поддержку Олега Кожемяко собрано 180 тысяч подписей избирателей (при минимуме в семь тысяч) во всех населённых пунктах края, а также 147 подписей муниципальных депутатов (при минимуме в 141).

— Прежде всего хотел бы поблагодарить всех жителей Приморья за оказанную мне широкую поддержку и помощь при сборе подписей. Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка в Приморье, по решению самых насущных проблем актуальна и востребована, — цитирует Кожемяко ТАСС.

Также врио губернатора Приморья сообщил, что в случае его избрания главой региона в Совфед от края пойдут действующий сенатор Светлана Горячева, гребец и бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Иван Штыль и депутат регионального Заксобрания Юлия Толмачёва.

Напомним, Олег Кожемяко подал в региональный избирком документы на выдвижение кандидатом на повторных выборах 26 октября. За это время помимо Кожемяко успели собрать подписи и также подали документы на регистрацию Роза Чемерис от регионального отделения Народной партии "За женщин России" и кандидат от партии "Патриоты России" Игорь Степаненко.